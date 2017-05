Operação mobiliza 600 homens dentro Francisco d’Oliveira Conde

Loading...

Um total de 600 homens, incluindo militares e policiais civis do Acre, além de homens do Exército e Aeronáutica, estão mobilizados desde as primeiras horas desta segunda-feira, dia 29, nas celas do complexo prisional Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, onde fazem uma verdadeira devassa em busca de armas caseiras, armas de fogo e droga.

Detalhes sobre a operação integrada não foram repassados à imprensa, mas isso deve ocorrer ainda na tarde desta segunda, durante coletiva de imprensa na sede do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), no Bosque.

Há uma semana, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) anunciou a ativação de bloqueadores de sinal de celular. Após isso, várias movimentações chamaram a atenção da Segurança Pública do Acre, que acompanha de perto os detentos. Com o sinal bloqueados, a expectativa é que crimes antes comandados de dentro do presídio, não sejam mais executados.

Fonte: Ac24Horas