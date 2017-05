Mostra vai destacar filmes com a atriz Meryl Streep na Filmoteca Acreana

Confira a programação completa:

A Casa dos Espíritos – Segunda-feira (29), às 19h;

A Última Noite – Terça-feira (30), às 19h;

Simplesmente Complicado – Quarta-feira (31);

A Dama de Ferro – Quinta-feira (1);

Um Divã Para Dois – Sexta-feira (2).

Na semana, há também programação infantil, que se inicia às 15h e aos sábado, às 16h.

Confira a programação infantil:

Pocahontas: O Encontro entre dois mundos – Segunda-feira (29), às 15h;

Coraline e o Mundo Secreto – Terça-feira (30), às 15h;

Gnomos e Gigantes – Quarta-feira (31), às 15h;

Coração de Tinta: O Livro Mágico – Quinta-feira (1), às 15h;

A Origem dos Guardiões – Sexta-feira (2), às 15h;

O Pequeno Príncipe – Sábado (3), às 16h. Fonte: G1

Durante toda a semana, a Filmoteca Acreana vai homenagear a atriz norte-americana Meryl Streep. As exibições são gratuitas e serão abertas com o filme “A Casa dos Espíritos” e finalizam, na sexta-feira (2), com “Um Divã Para Dois”. Os interessados devem procurar a filmoteca, que funciona anexo à Biblioteca Pública, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 389, no Centro de Rio Branco. A entrada é franca e as sessões iniciam às 19h.