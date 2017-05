Fã de Bruno e Marrone, jovem que sofreu acidente de trânsito ganha ingressos para show após campanha na internet

Fã da dupla sertaneja Bruno e Marrone, o jovem Antônio Sérgio Lima Rodrigues ganhou um ingresso para o show dos sertanejos que vão se apresentar na Expoacre 2017 em julho, em Rio Branco. Rodrigues sofreu um acidente de trânsito em 16 de setembro de 2015 e ficou com dificuldades de mobilidade, precisando de ajuda para sentar, levantar e comer. Na internet, estudantes de fisioterapia que atendem o jovem gratuitamente decidiram fazer uma campanha no Facebook para realizar o sonho dele.

Ao G1 , a mãe do jovem, Maria Elcir de Lima Rodrigues, de 58 anos, relatou que o filho ficou feliz com a notícia, cantou trechos da música e afirmou que vai ao show. “Achei a ideia ótima e quando perguntamos se ele vai para o show ele: responde “vou, vou”. Ele não senta nem levanta, mas consegue se virar para o lados, sempre conosco ajudando”, conta.

Maria diz que possuem um transporte e devem acompanhar o filho no show para o caso de ele sentir alguma coisa. “Vamos tentar ir perto do horário do show, para que ele não fique esperando tanto.