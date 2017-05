Em obras, penitenciária de Senador Guiomard deve ampliar capacidade em mais de 30%

Loading...

Reforma e ampliação deve ser concluída em julho deste ano. Capacidade total deve aumentar de 588 para 780 vagas, segundo secretário.

Com obra prevista para ser concluída em julho deste ano, a Unidade Prisional do Quinari (UPQ), no município de Senador Guiomard, interior do Acre, deve ter a capacidade ampliada em mais de 30%. De acordo com o secretário de Obras Públicas (Seop), Átila Pinheiro, entre as mudanças está a ampliação de vagas em um pavilhão e a criação de outro bloco.

A reforma e ampliação na unidade foi iniciada no dia 28 março deste ano e tem previsão para ser concluída em quatro meses, segundo o secretário. Ao todo, o investimento é de R$ 2,2 milhões.

“Estamos adaptando um bloco, acrescentando mais camas, ou seja, vagas e construindo mais um pavilhão, que vai agregar 192 novas vagas no presídio, ampliando a capacidade de 588 para 780 vagas”, informou Pinheiro.

Secretaria de Obras fez vistoria na sexta-feira (26) em presídio de Senador Guiomard (Foto: Divulgação/Secom)

O secretário disse que na última sexta-feira (26) uma equipe da Seop esteve na unidade prisional para inspecionar os serviços. Ele ressaltou que, mesmo com as constantes chuvas, a reforma está dentro do cronograma estabelecido.

“Mesmo no período de inverno, a obra avançou. Agora queremos ver no período de verão, ou seja, com o sol, vamos poder avançar ainda mais e concluir a reforma no tempo certo”, afirmou.

No presídio de Senador Guiomard foi inaugurado esse ano a Unidade de Atenção Primária de Saúde. De acordo com a secretaria, foram construídos quatro consultórios médicos, uma ala com seis celas para presos com enfermidades, farmácia e salas para coletas. Para essa obra foram investidos cerca de R$ 700 mil. Fonte: G1