Cientistas usam Wi-Fi para ‘fotografar’ através de paredes

O Wi-Fi deve ter, em breve, mais “superpoderes” do que promover conexão. Cientistas alemães estudam uma maneira de usar as ondas de rádio para fotografar o interior de edifícios. A ideia dos estudiosos é usar a própria propagação do Wi-Fi para identificar espaços vazios ou não, possibilitando que, tal como em um raio-x, se identifiquem figuras e objetos, com relativa definição.

“Basicamente, esta tecnologia permite fazer um scan da sala através da transmissão de Wi-Fi”, revela um dos cientistas responsáveis pelo projeto, Philipp Holl, da Universidade Técnica de Munique.

Holl defende, contudo, que a tecnologia está apenas em fase de inicial. O pesquisador ressalta também que o protótipo no qual trabalha não é uma descoberta, mas é o melhor método explorado pela indústria tecnológica até o momento.

“Se estiver uma xícara em cima de uma mesa, não será possível identificar a sua forma. Mas podemos ver a forma de uma pessoa, de um cão ou de um sofá. Na realidade, qualquer objeto com mais do que quatro centímetros de tamanho”, afirma ao Business Insider.

O método desenvolvido por este alemão implica na utilização de duas antenas, uma fixa, que mostra todo o campo de Wi-Fi, e uma segunda, móvel, que revela, de diferentes pontos, a propagação do sinal.

Estas antenas, contudo, não registram apenas a intensidade do sinal, mas também a ‘fase’, uma propriedade da luz que também é encontrada na propagação destas ondas, uma vez que,como acontece com o laser, o Wi-Fi também emite microondas de radiação.

Os dados captados pelas antenas são transpostos para imagem, por meio de softwares, mostrando, “quase em tempo real”, qualquer movimentação atrás de quatro paredes.