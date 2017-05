Após registrar crescimento, setor de serviços recua 1,2% em março no Acre

Um total de 13 estados da federação encerraram março em baixa no setor, o que teve maiores perdas foi Roraima, com um recuo de 4,2%. O Tocantins, no outro lado da lista, contabilizou um crescimento de 24,9% no volume de serviços.

Já em comparação com o mesmo mês do ano passado, o Acre teve uma queda de 4,5% no setor. No acumulado dos últimos 12 meses, o IBGE apontou que o estado registrou um decréscimo de 2,5%.

Em relação a receita, no entanto, a pesquisa mostrou que houve alta de 6,8%. No acumulado deste ano, o aumento chegou a 8,3%. Já no apanhado dos últimos 12 meses, o salto foi um pouco menor, de 2,5%.

Brasil

O setor de serviços no Brasil acumulou uma queda de 2,3% em março se comparado a fevereiro. O resultado foi o pior para o período desde o início da série, em 2012, e interrompe uma sequência de quatro meses de crescimento. Na comparação com março de 2016, o setor registrou retração de 5%. Fonte: G1

O volume do setor de serviços acumulou uma queda de 1,2% no mês de março em relação a fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada no último dia 12. Em fevereiro, foi registrado um crescimento de 2,5%.