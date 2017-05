Ação Global em Rio Branco, no Acre, faz mais de 32 mil atendimentos

A Ação Global realizada em Rio Branco, capital do Acre, fez mais de 32 mil atendimentos. O evento ocorreu neste sábado (27). Foram ofertados serviços nas áreas de educação, saúde, cidadania, esporte e lazer no complexo do Sesi, em Rio Branco. Os serviços iniciaram às 9h e se estenderam até às 17h. A Ação Global é uma parceria entre Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Rede Globo. Ao menos 450 voluntários participaram.