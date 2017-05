Vendas no comércio caem quase 7% em março no Acre, aponta IBGE

Loading...

Dado faz parte da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pós registrar um tímido crescimento, o volume de vendas no varejo teve um recuo de 6,9% durante março em comparação com fevereiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada no último dia 11.

O estado que ocupou o topo da lista foi Santa Catarina, que acumulou um crescimento de 15,2%. No entanto, no outro lado do ranking, o estado de Goiás teve uma queda nas vendas de 17%.

Em relação a março de 2016, o Acre teve perdas no setor varejista que chegaram a 3,4%. Nesse quesito, Santa Catarina permaneceu com maior alta, chegando a 11,7% e Goiás no fim da lista de estados, com queda de 15,5%.

No acumulado deste ano, o estado acreano registrou um recuo de 4,9%. Levando em consideração os últimos 12 meses, a baixa chegou a 7,6%, de acordo com a pesquisa. A receita nominal teve retração de 4,2% em março, 1,2% neste ano e um aumento de 0,3% nos últimos 12 meses.

Comércio ampliado

Em relação ao comércio varejista ampliado, que agrega as atividades de veículos, motos, partes e peças e ainda de material de construção, o Acre teve uma redução de 3,4% em março. No apanhado deste ano, conforme o levantamento, a diminuição foi de 5,8%. Já nos últimos 12 meses, chegou a 10,8%.

Brasil

O comércio varejista brasileiro recuou pelo segundo mês consecutivo, com queda de 1,9% em março em comparação com fevereiro. Foi o pior resultado para o mês em 14 anos, desde março de 2003, quando a retração foi de 2,5%.

A receita nominal de vendas apresentou, em março de 2017, queda de 2% em relação ao mesmo período de 2016, alta de 0,5% no acumulado do ano e alta de 3,5% nos últimos 12 meses.