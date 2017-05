Tarauacá: Polícia Militar prende homicida foragido condenado a 12 anos de prisão

Loading...

Uma guarnição da Polícia Militar de Tarauacá prendeu no início da tarde desta sexta feira, 26 de maio, Ezimar de Menezes Teixeira, morador da rua Benjamin Constant, Beco Maria Anália, Bairro Senador Pompeu. “Mazim” como é conhecido no mundo do crime, de acordo com a polícia é autor de 2 homicídio e estava foragido da justiça.

Ele fugiu na companhia de outros presos, do Presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco no início do ano, onde cumpria pela de 12 anos e 8 meses de reclusão. Antes, cumpria pena no presídio Moacir Prado em Tarauacá e havia sido transferido para Rio Branco.

Contra ele havia um mandado de prisão assinado pela Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, por ter fugido junto com outros detentos da penitenciária na capital acreana dia 11 de março. “Mazin” foi preso na residência de sua mãe no Beco Maria Anália e levado à Delegacia para os procedimentos da polícia judiciária.

Fonte: ContilNet