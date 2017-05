Rapaz de 21 anos é executado a tiros em plena luz do dia no meio da rua

Loading...

A violência contra a vida no estado do Acre, nos anos de 2015 e 2016 foram preocupantes, mas esse primeiros meses de 2017 já é considerado alarmante.

Os crimes de execuções ficaram tão comuns nos bairros periféricos que a população já consegue antecipar que o fim de semana será calmo ou violento, a depender do crime cometido por algum membro de facção e como no meio da semana, foi registrada a morte por execução de um homem que seria irmão de um chefe de facção, foi decretada “guerra” com mortes de membros de facções rivais, afora os crimes de roubo (assalto), praticados de forma aleatória as facções.

Na manhã deste sábado (27), o jovem Leonardo Queiroz de Souza, de 21 anos, trafegava de bicicleta na rua Mendes de Sá , nas proximidades da Escola Frei Thiago, no bairro Bahia Velha, quando foi executado a tiros por dois homens que cruzaram o caminho do rapaz.

Segundo testemunhas os dois homens atiraram ao mesmo tempo na direção de Leonardo que caiu no chão já sem vida. Os criminosos calmamente se aproximaram do corpo do rapaz estendido no chão e após constatarem que ele estava morto fugiram tomando rumo ignorado.

Familiares do rapaz foram avisados do ocorrido e chegaram ao local antes do SAMU e Polícia Militar.