Planalto faz troca na Justiça e quer retomar influência na PF

O presidente Michel Temer decidiu alterar o comando do Ministério da Justiça e colocou Torquato Jardim como ministro, no lugar de Osmar Serraglio. A mudança é uma tentativa do Palácio do Planalto de retomar a influência sobre a Polícia Federal, segundo o blog do Camarotti, do G1.

De acordo com a publicação, o governo também estaria avaliando a substituição do diretor-geral da PF, Leandro Daiello.

O Planalto optou por Torquato por considera-lo mais firme do que Serraglio, que era considerado um ministro fraco e sem influência no comando da PF e nos rumos da Lava Jato.

Como indica o blog, Torquato teria capacidade para retomar o controle da PF e tem boa interlocução com tribunais superiores, inclusive no TSE, responsável pelo julgamento da chama Dilma-Temer.

Osmar Serraglio vai continuar no governo, ele assumirá o Ministério da Transparência. O deputado Rocha Loures, que foi flagrado recebendo uma mala de R$ 500 mil, segue com foro privilegiado.