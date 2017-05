Oficial da Polícia Militar do Acre fica ferido a tiro durante tentativa de assalto

Loading...

O crime contra a vida do subtenente da Polícia Militar, Aldenir da Costa Soares, de 53 anos, ocorreu na noite de sexta-feira (23), quando o militar e a esposa trafegavam na rua José Magalhães, no bairro Vila Ivonete, em direção ao Baile em comemoração aos 101 anos de instalação da Polícia Militar no Acre, quando quatro homens que trafegavam em um veículo, modelo Gol de cor branca interceptaram o carro do militar e anunciaram o roubo (assalto).

Assustado com a situação que deixava ele e a esposa em perigo de vida, o militar acelerou o veículo, e nesse momento os criminosos começaram a atirar contra o carro do militar que foi atingido com um tiro no ombro, cuja bala alojou-se no tórax da vítima, fazendo com que perdesse o controle do carro que invadiu um terreno baldio.

Os criminosos aproveitaram para fugir em direção a região alta da cidade.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde teve que passar por cirurgia de emergência.