MP-AC investiga espera em serviço psiquiátrico infantojuvenil em Rio Branco

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou inquérito civil para investigar a demora nos atendimentos médicos de psiquiatria infantojuvenil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa). A espera, segundo o órgão, já chegou a ser de um ano. O G1 entrou em contato com a Semsa, mas até esta publicação não obteve resposta.