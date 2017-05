Jovem escapa de execução porque arma de criminosos falhou várias vezes

Loading...

O jovem Israel Walison Souza dos Santos, de 19 anos foi vítima de uma execução na noite de sexta-feira (26), quando caminhava na Avenida Amadeo Barbosa, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a vítima que ainda foi atingido com um tiro na mão, ele caminhava na Avenida quando dois homens em uma moto se aproximaram e começaram a disparar contra ele, que saiu correndo, e as armas dos criminosos falhou várias vezes, possibilitando a fuga, mas um dos tiros que não falhou acertou a mão da vítima.

Correndo sem direção somente tentando escapar da morte o homem conseguiu socorro de populares que acionaram o SAMU.

Uma equipe do SAMJU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.