Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Conquista, em Rio Branco

Um homem foi baleado durante um tiroteio neste domingo (28) na Rua Padre Cícero, bairro Conquista em Rio Branco. De acordo com informações iniciais, repassadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a vítima seria um presidiário que cumpre pena no regime semiaberto.

Na quinta-feira (25), o jovem Othon da Silva Oliveira, de 25 anos, morreu após ser atingido por tiros de pistola que foram disparados em frente a um bar, também no bairro Conquista. Ele chegou a ser encaminhado para o pronto-socorro, mas morreu no hospital.

Conforme a polícia, um homem estava em um carro vermelho quando saiu atirando em frente ao bar onde Oliveira estava. Além do jovem, uma mulher também foi atingida e encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O caso ocorreu na Rua Valdomiro Lopes. A mulher, de 48 anos, foi atingida de raspão no braço e Oliveira, que chegava no bar, foi atingido no tórax e abdômen.

Fonte:G1