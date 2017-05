Frente fria ameniza calor em todo o Acre neste domingo, prevê Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou nesta sexta-feira (26) que uma frente fria chega ao Acre neste domingo (28) e derruba as temperaturas. A fraca friagem chega ao Acre e deixa o tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.