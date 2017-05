Equipamentos do curso de Engenharia da Ufac são pichados e destruídos por supostos anarquistas

Estudantes de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Acre se depararam no último sábado, 27, com o campus experimental do curso com material de experimentos e equipamentos destruídos, álcool, arroz espalhados pelo chão, fogão com todas as válvulas abertas, exalando gás e todos os equipamentos, computadores, geladeiras, portas, paredes e balanças pichados por um suposto grupo que se autodenomina anarquista, que teria participado na noite anterior de um sarau na instituição.

O relato foi feito por um estudante no Facebook. Revoltado com o que viu, ele também postou: “Não somos contra a realização de sarau na universidade, é um direito do aluno ter espaço para construção de um cultura inclusiva e participativa dentro da universidade, assim como também é um dever respeitar o trabalho que nós desenvolvemos aqui! Todas as vezes que temos um sarau na universidade, o campus experimental é alvo de vândalos, perdemos trabalhos importantes!