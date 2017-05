Bebê recém-nascida caminha após nascimento – VEJA VÍDEO

Loading...

Mais um vídeo viralizou nas redes sociais neste fim de semana. As imagens captadas em uma sala de parto em que um bebê recém saído do ventre da mãe começa a caminhar apoiada no braço da enfermeira.

No vídeo não tem muitas informações do nome da criança ou mãe, mas o fato aconteceu em alguma cidade do Brasil.

As imagens foram postadas em uma página do Facebook e já registrou mais de 4 milhões de visualizações, depois disso se espalhou em grupos de whatssap