Após tiroteios, moradora do bairro Conquista reclama de insegurança: ‘medo de bala perdida’

A pós o registro de ao menos dois tiroteios nos últimos três dias , uma moradora do bairro Conquista, em Rio Branco, que preferiu não ter o nome revelado, afirmou que a sensação é de insegurança e que tem medo de bala perdida. Segundo ela, que mora no local desde que nasceu e prefere não se identificar, há 26 anos, nunca esteve tão “perigoso” viver naquele bairro.

A moradora se refere à tentativa de homicídio que ocorreu nas primeiras horas deste domingo (28), na Rua Cícero, no bairro Conquista. Ela conta que acordou ao som de cerca de dez disparos de arma de fogo. Ainda assustada, a moradora afirma que levantou com medo e, ao olhar para fora de casa, viu um homem caído ferido por tiros.

“Estava dormindo e acordei com os tiros. Vi meu pai correndo e me assustei, levantei e quando cheguei na frente de casa vi um homem baleado e agonizando caído no chão. Foram cerca de dez tiros. Não sei quantos tiros pegaram nele, mas acho que foram nas costas, mãos e braços, tinha muito sangue no chão”, conta a moradora.