Ao sair de futebol rapaz é perseguido e ferido a tiros nas costas

O que seria mais uma noite tranquila depois de participar de uma partida de futebol, virou um pesadelo para o jovem Alison Figueiredo da Silva, de 19 anos.

Morador do ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito da capital Rio Branco, estado do Acre, o rapaz saiu de um campinho onde participou de um jogo entre amigos e caminhava em direção a residência, quando segundo ele, observou a aproximação de quatro homens, dois em uma bicicleta e dois em uma moto.

Mesmo sabendo que reside em um dos bairros de grande incidência de violência, o rapaz diz que como não tinha envolvimento com a criminalidade e nenhum inimigo continuou a caminhada, porém prescindiu que ao de ruim estava prestes a acontecer.

Segundo a vítima os suspeitos ao chegar perto dele efetuaram quatro tiros a vítima saiu correndo, e foi atingido com um tiro nas costas, mesmo ferido o jovem conseguiu chegar a casa de vizinhos onde pediu socorro.

Os criminosos fugiram ao perceber que a vítima teria escapado. Uma equipe do SAMU resgatou o rapaz que foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.