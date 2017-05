Agente e advogado afirmam que bloqueadores de celular não funcionam para todas as operadoras

Loading...

O investimento custou aos cofres públicos cerca de R$ 2 milhões, mas de acordo com os testemunhos, não bloqueiam operadoras TIM e OI

O site Nativus24horas exibe reportagem em seu portal na um agente penitenciário do sistema de Segurança Pública do Estado do Acre – cujo nome é mantido em sigilo – revela que os bloqueadores de telefonia móvel celular instalados no último domingo (21) apenas bloqueiam sinal das Operadoras Vivo e Claro, sendo que nas outras duas, OI e TIM, as ligações são feitas sem interferência alguma.

A reportagem da ContilNet já tinha ouvido de um advogado, cujo nome também será mantido em sigilo, que as ligações de dentro do Complexo Penitenciário continuam ocorrendo de forma normal. O investimento custou aos cofres públicos cerca de R$ 2 milhões, mas de acordo com os testemunhos, não bloqueiam operadoras TIM e OI.

Ainda de acordo a reportagem Nativus24horas, a migração de planos das operadoras Claro e VIVO tornou um mercado paralelo dentro do presídio. Os chips viraram moeda de troca entre presos e, muitos, segundo informações, fazem até portabilidade entre as operadoras, mantendo o mesmo número de antes.

A Nativus24horas garante que procurou o diretor do Instituto de Administração do Acre (Iapen), Martin Fillus Cavalcante Hessel, por meio do seu telefone de gabinete do instituto 3223-2257, mas a sua secretária informou que somente o assessor de comunicação Marcelo Torres poderia dar esclarecimentos sobre o assunto, tendo em vista o diretor estaria em reunião.

Fonte: ContilNet