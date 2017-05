Adolescente de 16 anos sofre acidente grave na zona rural de Epitaciolândia

Loading...

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (26), na zona rural do município de Epitaciolândia, que fica distante cerca de 250 quilômetros de Rio Branco, a capital do Acre e que faz fronteira com a Bolívia.

De acordo com informações o menor trafegava em uma moto no ramal quando colidiu de frente com outra.

Socorrido por moradores da região o adolescente foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, na cidade de Brasiléia, e devido à gravidade dos ferimentos foi transferido em uma ambulância do SAMU para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.