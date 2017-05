Sumiço de jovem no AC completa 2 meses e família diz não ter pistas: ‘estamos impotentes’

Mãe de Bruno, Denise Borges, diz que vai passar Dia das Mães acompanhada dos filhos e escreveu carta sobre o sumiço do jovem (Foto: Reprodução/Facebook )

No Dia das Mães, no último dia 12, Denise revelou ao G1 que não cria mais expectativas em relação à data que o filho deve voltar. A família esperou o retorno no aniversário de Bruno e do irmão gêmeo, Rodrigo Borges, no dia 21de abril. A mãe disse que tenta evitar a ansiedade e frustração.

“Não quero alimentar mais nenhuma expectativa do dia que ele vai chegar, porque não chegou no aniversário do pai dele, nem no dele. Não vou ficar alimentando expectativa, ficar frustrada e amanhecer mal. Espero mesmo em Deus, não vou botar data. Vou acreditar que Deus mandará ele de volta”, falou.

Trabalho em família

Os 14 livros deixados pelo estudante estão sendo decodificados pela irmã mais velha, Gabriela Borges, de 28 anos, e por um amigo. Athos Borges, patriarca da família, tem procurado uma editora que se interesse em publicar o primeiro volume. Segundo Denise, os exemplares devem ser publicados na ordem sugerida por Bruno.

A leitura de quatro livros, conforme a mãe, ajudaram a entender melhor as ideias do jovem. “Me sinto mais confortada”, acrescentou. Existem livros com mais de 200 páginas. “O assunto abordado é filosofia, questões relacionadas ao conhecimento e teorias que ele vivenciou na prática, estudou e chegou a uma conclusão. É bem interessante”, ressaltou.

Bruno Borges deixou 14 livros criptografados (Foto: Reprodução/Rede amazônica Acre)

Desaparecimento

A última vez que os parentes viram Bruno, no dia 27 de março, foi durante um almoço de família. O acreano voltou para casa e todos – mãe, pai e irmãos – seguiram o dia normal de trabalho. Mais tarde, o pai dele retornou à residência da família, em Rio Branco, e percebeu que o filho não estava.

A retirada dos móveis do quarto, as inscrições nas paredes, teto e chão, bem como a chegada da estátua de aproximadamente dois metros de altura, ocorreram em um período de 20 dias, tempo em que o quarto ficou trancado e os pais viajavam de férias.