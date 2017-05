Subtenente da reserva da PM é baleado durante tentativa de assalto em Rio Branco

Um subtenente aposentado da Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi baleado na noite de sexta-feira (26) próximo ao Horto Florestal, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Segundo a PM-AC, os criminosos estavam em dois carros quando abordaram o subtenente, que estava na companhia da mulher dele.

“Procuramos a identificação dos carros envolvidos. Foi um roubo normal, que poderia ter acontecido com qualquer cidadão e agora estamos com o apoio da Polícia Civil realizando diligências para localizar os veículos envolvidos no fato”, contou.