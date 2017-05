Previsão de vidente sobre “retorno de Bruno Borges” não se cumpriu

Loading...

No dia 10 de abril, o vidente Valter Silva Ferreira – conhecido também como Valter Arauto, afirmou que o jovem acreano Bruno Borges [desaparecido desde março], retornaria para casa ao 33º dia de seu sumiço. Mas a previsão não vingou e a polícia continua sem pistas do paradeiro do rapaz. O ac24horas contou essa história e acompanha o caso desde o início.

O vidente Valter Ferreira é o mesmo que previu um tremor de terra no Acre, ocorrido em 2015, e também afirmou que haveria a queda de um avião, nas mesmas circunstancias em que ocorreu o acidente envolvendo a equipe do time Chapecoense, que caiu na Colômbia, pouco antes de pousar.

Sobre Borges, Arauto afirmou que o estudante acreano estaria em “um retiro espiritual só esperando que o casulo se rompa para se revelar ao mundo”. Não satisfeito, acrescentou: “uma pessoa de sua alta confiança sabe do paradeiro dele e o mantém informado sempre incluindo o senhor que esculpiu a estatueta de Giordano Bruno. Igualmente ele se beneficiará por sua bela obra”, disse.

Neste sábado, 27, o desaparecimento de Bruno Borges vai completar dois meses. Há dez dias, sua irmã, Gabriela Borges, escreveu, referindo-se ao estudante, a seguinte mensagem: “Volta, por favor. Pelos nossos pais, por mim e pelo seu irmão, volte. Você estava preparado para essa experiência”.

Fonte: AC24Horas