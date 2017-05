Pelo menos quatro assassinatos e três tentativas de homicídio foram registrados nas últimas 24 horas, em Rio Branco

Loading...

A aparente calmaria em Rio Branco durou pouco. Nesta quinta-feira, 25, pelo menos quatro pessoas foram assassinadas a tiros e três foram alvos de tentativas de homicídio.

Logo pela manhã, dois homens em uma moto mataram a tiros, Railson de Souza, na porta de uma igreja, na rua Flaviano Melo, bairro Montanhês, região alta da cidade.

Já no Ayrton Sena, Baixada da Sobral, também pela manhã, Diones Oliveira Silva foi assassinado enquanto andava de bicicleta pela Rua Campo Novo. Dois homens teriam se aproximado da vítima e efetuaram os disparos.

Já durante a tarde outro homicídio. Othon Silva, de 23 anos, morreu depois de passar por uma cirurgia no setor de emergência do Pronto Socorro de Rio Branco para a retirada de projéteis. Ele levou dois tiros, um no tórax e outro no abdômen, em um bar na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista.

A polícia informou que os autores do crime desceram de um veículo modelo Fiat Palio vermelho e efetuaram pelo menos 10 disparos em direção ao bar. Uma mulher de 48 anos foi atingida de raspão no braço. Ela foi atendida e depois liberada.

O último homicídio desta quinta-feira de que se tem notícia aconteceu à noite na Rua Coxin do bairro Tancredo Neves. Laudimiro Pereira Barroso foi morto com quatro tiros nas costas por dois homens que estavam em uma moto.

Tentativas de homicídio

No bairro Tropical houve uma tentativa de homicídio. Os envolvidos eram irmãos e a vítima foi um agente penitenciário. Neste caso o disparo aconteceu durante uma briga. O atirador seria dependente químico e havia furtado vários objetos da casa do irmão. O agente foi conduzido por uma ambulância ao Pronto Socorro e não corre riscos de morte.

A última tentativa foi registrada em uma distribuidora localizada na Rua Senador Mario Maia, no bairro Caladinho. O comerciante Rodomilson Oliveira Santana, de 52 anos foi baleado por três suspeitos que entraram em seu estabelecimento e atiraram em sua direção.

Supostamente o crime pode ter sido motivado por vingança, já que o filho do comerciante estaria envolvido em um crime de homicídio ocorrido há poucos dias.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro em estado estado estável.

A maioria dos casos tem relação com a guerra entre as facções rivais, segundo a polícia, que deu início às investigações.

Fonte: Ac24Horas