Moradores de Cruzeiro do Sul reclamam de buracos e prefeitura continua a culpar inverno

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), se vê cada dia mais pressionado pelos moradores devido ao estado precário das ruas do município. A ponto de conceder, nesta sexta-feira, 26, uma entrevista a uma emissora de rádio da região, durante a qual culpou as chuvas pela lentidão dos serviços de recuperação das vias públicas.

Segundo ele, tão logo o verão chegue, as máquinas da prefeitura haverão de acelerar os trabalhos de recapeamento e tapa-buraco.

Mas enquanto isso não acontece, moradores, tanto dos bairros da periferia quanto do centro da cidade, não veem a hora de testemunhar as providências prometidas pelo prefeito peemedebista.

Algumas medidas, porém, parecem contradizer as palavras de Ilderlei Cordeiro. Na rua Félix Gaspar, no bairro AABB, por exemplo, a prefeitura usou barro para restabelecer o tráfego de veículos. Os moradores do local já haviam interditado a via com troncos de bananeira, pedaços de pau e outros objetos, em protesto ao descaso do poder público municipal.



A medida agravou o descontentamento de quem reside na Félix Gaspar. Segundo os moradores, devido às chuvas, o barro usado pela prefeitura acabou escorrendo para os quintais e piorando a acessibilidade no local.

No centro da cidade, a rua Major Assis de Vasconcelos, que passa ao Lado do Antigo Fórum, também tem muitos buracos e está ameaçada pelo desmoronamento.

Já na rua Antônio Costeira, no bairro João Alves, por onde uma equipe da Secretaria Municipal de Obras passou na última terça-feira, 23, a reclamação é outra. Segundo os moradores, a operação tapa-buraco realizada na via terá de ser refeita muito em breve, dada a péssima qualidade do serviço.

Fonte: Ac24Horas