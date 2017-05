Família diz não ter como pagar enterro de jovem morto com tiro na cabeça

Ainda abalados com a morte de Leonardo de Souza, de 23 anos, familiares alegam que não têm como pagar o enterro do jovem, que foi morto com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (27) no bairro Bahia Velha, em Rio Branco. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra a vítima.