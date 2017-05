Dnit deve investir R$ 140 milhões na recuperação de 200 km de rodovia no Acre

Loading...

Trechos na BR-364 estão intrafegáveis. São cerca de 400 km com problemas de trafegabilidade.

A má condição da BR-364 tem sido agravada devido ao período chuvoso no Acre. Alguns trechos da principal rodovia que liga o Acre a outros estados parecem ramais e quase não oferecem condições de trafegabilidade. Na terça-feira (24), em Cruzeiro do Sul, caminhoneiros ficaram revoltados após 200 veículos não conseguirem passar pelo trecho no interior do Acre.

Outro trecho bastante comprometido é o liga que Sena Madureira ao Rio Liberdade, onde são 400 km que precisam ser recuperados. Sem pode dar início às obras de restauração, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), atual responsável pelas obras, realiza apenas serviços paliativos.

“A gente está, desde o início do inverno, com um trabalho pesado espalhando pedra. E aí deu alguns dias de chuva forte na região, o que agravou rapidamente o trabalho, mas de imediato a gente já mandou um engenheiro nosso pro trecho. A empresa também foi acionada. Já determinamos para ela que continue todo o final de semana de plantão”, diz o superientende do Dnit, Thiago Caetano.

O departamento aguarda agora pelo fim do período de chuvas para dar início a primeira etapa da obra de reconstrução da BR-364. Duzentos quilômetros deverão ser recuperados, no prazo de três meses, ainda este ano. Para isso, do total dos R$ 140 milhões, disponíveis para o Dnit em 2017, R$ 110 serão investidos no trecho. Já os outros 200 quilômetros que precisam ser recuperados, ainda não têm recursos disponíveis e vão precisar esperar um pouco mais.

“O recurso orçamentário que a gente tem hoje daria para a gente trabalhar nesse trecho de Sena Madureira à Tarauacá. A gente vai fazer um esforço grande pelo menos nos pontos críticos entre Tarauacá e Liberdade para não deixar no próximo inverno ficar nas condições que está hoje”, finaliza.

DNIT ASSUMIU BR EM 2014

O Dnit assumiu a BR-364 no final de 2014. Ao avaliar as condições da rodovia, o Dnit se posicionou dizendo que não imaginava receber a BR em “condições precárias”. Ainda naquela época, o mesmo trecho que hoje o Dnit planeja reconstruir, era um dos piores. Alguns trechos entre Rio Branco e Tarauacá, inclusive, operava apenas com metade da pista, devido ao processo erosivo. Reconstrução da BR

Em maio de 2016, o Dnit informou que a reconstrução da via custaria R$ 1 bilhão. Em dezembro do mesmo ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que iniciaria as obras de recuperação da BR-364 entre Sena Madureira e o Rio Liberdade, que pertence a Cruzeiro do Sul. O diretor Thiago Caetano explicou que três lotes a serem recuperados são considerados trechos emergenciais, um investimento de cerca de R$ 230 milhões. “Já temos R$ 10 milhões liberados e estamos com previsão para liberação de mais R$ 20 milhões para essa semana, que serão os recursos para trabalhar no inverno agora”, disse na época. As obras de recuperação inteira da BR-364 estavam previstas para iniciar este ano no verão em abril. Fonte: G1