Autônomo é morto com duas facas e enteado menor de idade é apreendido pelo crime

O autônomo Edicarlos Oliveira Silva, de 35 anos, foi morto com duas facadas na madrugada deste sábado (27). O crime ocorreu na Rua Enestina Vieira, Centro de Capixaba, interior do Acre. Na manhã deste sábado, parentes estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo de Silva e contaram ao G1 que o principal suspeito do crime é o enteado da vítima.