Apesar de 3 mil RGs aguardarem retirada no órgão expedidor, prazo de entrega excede 90 dias no Juruá

O diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal do Acre, Sandro Correia, afirma haver mais de 3 mil RGs à espera dos solicitantes no setor baseado na cidade de Cruzeiro do Sul. O problema, segundo ele, ocorre em todo o Estado. Apesar disso, moradores dos municípios do Vale do Juruá continuam a reclamar da demora na emissão do documento.

É o caso do aposentado Valdo Bezerra do Nascimento, de 74 anos, que solicitou a segunda via da identidade no dia 16 de fevereiro deste ano, mas até agora, após cem dias de espera, ainda não a recebeu.

Nascimento conta que já esteve três vezes no setor de identificação do município, uma vez que o recebido previa a entrega para o dia 25 de fevereiro.

O aposentado afirma que conhece outras pessoas que estão na mesma situação. “Eles [servidores do órgão] só dizem que a identidade ainda não chegou e que é pra gente voltar em algumas semanas”.



Em contato com a assessoria de imprensa do Instituto de Identificação, a reportagem foi informada que nesta semana a questão foi debatida durante uma reunião entre os representantes do órgão. Ficou decidido, após o encontro, que será enviada uma equipe técnica a Cruzeiro do Sul para verificar a velocidade da internet, a quantidade de servidores para melhorar o atendimento ao público e a necessidade de instalação de novos computadores, a fim de agilizar os serviços.

O veículo que transportava os malotes entre as cidades do Juruá e a capital, que havia capotado na BR-364, foi substituído, segundo o assessor de comunicação do órgão, Sandro de Brito.

“De quinze em quinze dias nós fazemos tanto a coleta das solicitações, quando a entrega dos RGs”, garantiu ele.

Informado sobre o caso do aposentado Valdo Nascimento, Brito assegurou que o prazo está fora do padrão operacional do Instituto de Identificação.

Fonte: Ac24Horas