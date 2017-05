Quatro pessoas são assassinadas em menos de 24h em Rio Branco

Quatro pessoas foram mortas, com sinais de execuções, entre a quinta (25) e esta sexta-feira (26) em Rio Branco. As vítimas foram assassinadas a tiros e algumas com ferimentos de arma branca. Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), os suspeitos geralmente chegam em uma motocicleta e disparam contra as vítimas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital acreana.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) pediu reforço na equipe e está em diligência nas ruas para prender os responsáveis pelos crimes.

A primeira morte registrada na quinta foi a de Railson Lucas de Souza, de 31 anos. Souza foi morto na Rua Antônio Pessoa Jucá, no bairro Montanhês, quando ajudava uma mulher a colar cartazes. Após ser baleado, Souza conseguiu fugir e caiu na porta de uma igreja evangélica.

RAilson Souza foi morto na Rua Antônio Pessoa Jucá, bairro Montanhês (Foto: Aline Nascimento/G1)

Já no período da tarde, Diones Oliveira Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro nas costas quando andava de bicicleta na Rua Campo Novo, bairro Airton Sena. O 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (3BPM) informou que dois homens se aproximaram da vítima e atiraram. Ninguém foi preso.

Othon da Silva Oliveira, de 25 anos, não resistiu os ferimentos e morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após ser baleado na Rua Valdomiro Lopes, bairro Conquista. Os tiros que atingiram o jovem foram disparados por um homem na tarde de quinta. Uma mulher de 48 anos também foi baleada de raspão e levada para o hospital.

No período da noite, o agricultor Laudimiro Pereira Barroso, de 39 anos, morreu no bairro Tancredo Neves. Segundo os familiares, Barroso saiu de casa para encontrar com um dos filhos. Ele morreu no local do crime e ninguém foi preso.