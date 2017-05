Projeto que arrecada cabelo para crianças com câncer no AC realiza quarta edição

Loading...

4ª edição ocorre no dia 31 de Maio, em um salão de Rio Branco, a partir das 9h. Organização diz que cortes serão feitos por ordem de chegada.

A quarta edição do projeto “Tesoura Rosa: Meu cabelo por um sorriso”, que arrecada mechas de cabelo para a fabricação de perucas para crianças com câncer, ocorre na próxima quarta-feira (31) em Rio Branco, a partir das 9h. A organização do evento espera ter o mesmo sucesso do ano passado e arrecadar mais de 100 mechas de cabelos.

O trabalho ocorre em parceria com um salão de beleza, que realiza o corte e inclui uma hidratação e serviços totalmente gratuitos. Todas as mechas são encaminhadas para a Ong Cabelaço, que fica localizada no Rio Grande do Sul. O projeto teve início em 2014 após a ideia de um grupo de amigos ligados ao Rotary Club.

Maurício Paro, de 22 anos, diretor do projeto, diz que esse ano a equipe vai se organizar por plantões para conseguir atender toda a demanda pessoas que se interessam a doar cabelo. “Esse ano, nós estamos com uma nova divulgação, procuramos nos organizar melhor para podermos atender toda a demanda e ajuda a equipe do salão que é nossa parceira. Serão quatro pessoas divididas em três plantões”, explicou.

Para Paro, o principal objetivo do projeto é ajudar as crianças a lidarem melhor com o tratamento contra a doença. “Para um adulto já é muito difícil ter que lidar com o tratamento de câncer e para a criança é muito mais complicado. A perda de cabelo é o principal sinal da doença, já é visível para a sociedade que a criança está sofrendo. A peruca é uma forma de elevar a autoestima para ela poder encarar o tratamento com mais alegria e expectativa de cura”, diz Paro. Fonte: G1