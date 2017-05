Professor da Ufac lança livro sobre bioquímica clínica

Loading...

O professor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto (CCSD), Wagner Pinto, acaba de lançar o livro “Bioquímica Clínica” (https://issuu.com/grupogen/docs/amostra_pinto). A obra apresenta os conceitos básicos da bioquímica relacionados ao cotidiano dos profissionais de saúde. O livro está à venda na livraria Paim e através dos sites Submarino, Americanas, Saraiva e Smaxon.

Pesquisador no campo da bioquímica metabólica e fisiologia animal, Pinto aborda o tema de maneira prática e objetiva. A construção dos 32 capítulos que compõem a publicação obedece a um modelo enriquecido por figuras, tabelas e esquemas que favorece a compreensão.

“A ideia de elaborar um livro surgiu há cerca de sete anos, quando comecei a organizar melhor os materiais de apoio que eu mesmo escrevia e disponibilizava aos estudantes. Esses materiais eram ricos em figuras para tornar os assuntos mais fáceis de serem compreendidos. Aos poucos, essas figuras foram sendo melhor trabalhadas, o texto foi ganhando mais corpo e o livro, enfim, pôde sair”, explica o autor. Ao todo, mais de 500 figuras ilustram a publicação de 624 páginas.

De acordo com Pinto, o livro é fruto de uma demanda identificada no dia a dia da sala de aula. Docente das disciplinas Fisiologia e Bioquímica Médica, nos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição, o pesquisador observou uma lacuna no mercado editorial brasileiro no que diz respeito à inter-relação entre a bioquímica e a clínica. “Meu propósito é oferecer um livro de bioquímica que não se restrinja à química pura, mas vá além, levando os estudantes à compreensão do cerne de muitos mecanismos patológicos”, justifica.

O livro, de selo editorial Guanabara Koogan, apresenta dois capítulos exclusivamente voltados à bioquímica clínica. Neles são discutidos questões sobre hemograma, lipidograma, dosagens enzimáticas e hormonais, uroanálises etc. A obra está disponível em impresso e e-book; é direcionada a estudantes da área de saúde, como enfermagem, medicina, nutrição, biomedicina, farmácia e fisioterapia.

