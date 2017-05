Polícia recupera caminhonete roubada em estrada no AC e motorista é preso por receptação

Uma caminhonete que havia sido roubada na cidade de Porto Acre na terça-feira (23) foi recuperada pela Polícia Civil na tarde desta quinta (25) já no município de Xapuri. De acordo com informações da polícia, o motorista foi preso em flagrante e deve ser indiciado pelo crime de receptação.

“Nessa abordagem de rotina foi feita entrevista com o condutor do veículo, ele não tinha habilitação e nenhum documento pessoal ou do veículo, além de ter dado umas respostas desconexas. Nós consultamos o banco de dados de veículos furtados e apareceu a caminhonete como sendo roubada. A partir daí foi feita a prisão dele”, afirmou Danne.