PET Agronomia promove palestra sobre pastagens irrigadas

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Agronomia da Universidade Federal do Acre (Ufac), campus de Rio Branco, promoveu na noite dessa quarta-feira, 24, a palestra “Pastagens Irrigadas”, no auditório Carlos Simão, no Centro de Convenções da Ufac.

A palestra foi ministrada pelos professores Bruna Laurindo Rosa e Leonardo Paula de Sousa e faz parte de um ciclo promovido pelo grupo PET Agronomia, que prevê uma por mês, abordando temas relacionados às ciências agrárias.

Prezando por uma abordagem prática, as palestras promovidas pelo PET Agronomia são também interdisciplinares. Abordam temas do interesse de alunos do curso de Agronomia, bem como alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Engenharia Florestal e Ciências Biológicas.

A tutora do PET Agronomia em Rio Branco, Lidianne Assis Silva, ressaltou que as palestras são atividades que contemplam ensino, pesquisa e extensão, pilares do PET. “Estamos apresentando temas que possam interessar a alunos de outros cursos, com uma linguagem que possa ser entendida até por quem não é da área”, disse. “São palestras importantes para os alunos; elas ajudam a divulgar e fortalecer o curso de Agronomia e a Ufac.”

O evento tem atraído a atenção de produtores rurais, que crescem em número de participantes a cada edição. “O conhecimento está conseguindo chegar lá fora, na comunidade, que é o nosso objetivo”, destacou Lidianne.

Mais informações sobre as palestras e atividades do grupo PET Agronomia podem ser acessadas no site do projeto www.petagronomiaufac.org.