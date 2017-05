Mais um homem é executado a tiros na periferia de Rio Branco, o quarto em um único dia

Loading...

A quinta-feira (25) não termina, como também não fecha a estatística macabra de violência contra a vida em Rio Branco, que somente nesta quinta-feira registrou quatro mortes por execução, três tentativas de homicídio, sendo duas por arma de fogo e uma por terçado e um jovem foi vítima fatal de bala perdida.

Por volta das 22h30, moradores da rua Coxim, no bairro Tancredo Neves, ouviram barulho de aproximadamente dez disparos de arma de fogo e ao saírem na rua para saber o que teria acontecido encontraram o corpo de Laudimiro Pereira Barroso, de 39 anos.

Imediatamente foi acionado uma equipe de suporte avançado do SAMU que ao chegar ao local, nada pode fazer pela vítima que já estava morta.

Minutos depois começaram a chegar várias guarnições do 5º Batalhão responsável pela segurança naquela região.

De acordo com as poucas informações que a polícia conseguiu com os moradores do local, a vítima não reside naquela rua e uma testemunha contou que viu que o homem estava sendo seguido por outra moto ocupada por dois homens e que o garupa teria efetuado os tiros em seguida fugido tomando rumo ignorado.

Quatro tiros atingiram a vítima, sendo dois no ombro, um nas costas e um no peito. A Polícia Militar tenta conseguir mais informações que auxiliem a identificação dos criminosos e possível prisão.