Mais de 3 mil carteiras de identidades aguardam retirada em Cruzeiro do Sul

Loading...

Diretor diz que carteiras expedidas antes de 2010 serão incineradas.

Mais de 3 mil carteiras de identidade estão no Setor de Identificação de Cruzeiro do Sul para serem retiradas. A informação foi repassada pelo diretor do Instituto de Identificação do Acre, Sandro Correia, que disse que esse é um problema que ocorre no estado inteiro.

“Tem ficado na entrega dos postos de identificação vários RGs dos moradores. Em um levantamento que fizemos, chegamos à conclusão que havia até três RGs de uma mesma pessoa, ou seja, ela não foi buscar e fez outros pedidos”, disse.

Correia falou que isso dobra a demanda das carteiras, já que são pedidos repetidos de uma mesma pessoa. Cerca de 500 carteiras que estão no posto já estão vencidas. “Antes a carteira tinha essa data de vencimento, então, têm essas carteiras de antigamente que ainda tinham essa data, hoje em dia não há essa validade”, explicou.

O diretor acrescentou ainda que há uma previsão de que as carteiras de identidade expedidas até 2010 sejam incineradas pelo setor, processo que ocorre em todas as cidades do estado. “Temos um levantamento de Rio Branco que foram incineradas mais de 10 mil carteiras, esse procedimento é feito para que esse documento não acabe sendo usado por outra pessoa, então, todos os RGs dessa data serão incinerados”, afirma.

O setor em Cruzeiro do Sul atende todos os municípios do Vale do Juruá e já apresentou problemas quanto ao serviço. Na quinta-feira (18) passada, cerca de 26 pessoas amanheceram o dia na fila de espera para tirar o documento.

A Polícia Civil, por meio da assessoria de comunicação, disse que o Setor de Identificação reconhece que o problema existe e que deverá ser solucionado em breve. O órgão explicou que o impasse ocorre, pois há falta de contingente, mas que a situação deverá ser solucionada com a contratação de novos policiais através do concurso que está em andamento. Fonte: G1