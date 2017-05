Jovem morre em hospital após ser atingido por tiro no bairro Conquista

Loading...

Othon da Silva Oliveira, de 25 anos, morreu no pronto-socorro de Rio Branco nesta quinta-feira (25).

O jovem Othon da Silva Oliveira, de 25 anos, morreu após ser atingido por dois dos dez disparos de pistola de uso restrito na tarde desta quinta-feira (25). Ele chegou a ser encaminhado para o pronto-socorro, mas morreu no hospital. De acordo com a polícia, um homem estava em um carro vermelho quando saiu atirando em frente a um bar no bairro Conquista, em Rio Branco.

Além do jovem, uma mulher também foi atingida e encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O caso ocorreu na Rua Valdomiro Lopes. A polícia está nas ruas tentando identificar o autor do crime. A mulher, de 48 anos, foi atingida de raspão no braço e Oliveira, que chegava no bar, foi atingido no tórax e abdômen.

Ao G1, o 4º Batalhão da Polícia Militar informou que, segundo informações preliminares, dois homens estavam jogando sinuca no bar e o carro vermelho estava parado em frente ao local. Em seguida, outra dupla chegou para se juntar aos amigos e foi nesse momento que o criminoso saiu do veículo e efetuou os disparos. De acordo com a polícia, o atirador teria feito uma tocaia para matar a dupla que chegava ao local. Fonte: G1