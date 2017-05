Inscrições para cursos superiores do IFAC começam nesta segunda-feira

Loading...

Serão ofertadas 360 vagas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri

Começam nesta segunda-feira (29.05), as inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (IFAC). Nesta edição estão sendo ofertadas 360 vagas, para os campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri. As vagas são para os cursos de Agroecologia, Agroindústria, Ciências Biológicas, Física, Logística, Matemática e Processos Escolares.

A seleção será feita por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que tem como base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2016. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site http://sisu.mec.gov.br/.

Cada candidato tem a possibilidade de concorrer em até duas opções de cursos, que deverão ser selecionados no ato da inscrição. As opções podem ser alteradas até a data de encerramento das inscrições, no dia 01 de junho.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a seletiva dos candidatos será realizada em uma única chamada e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 5 de junho. Nesta mesma data também será aberta, aos interessados, a lista de espera para os cursos ofertados pelo IFAC. Para a lista de espera a confirmação deve ser feita até o dia 19 de junho.

Veja abaixo o quadro de vagas dos cursos superiores ofertados pelo IFAC:

CAMPUS CURSO MODALIDADE VAGAS RIO BRANCO Logística Tecnólogo 40 vagas (Noturno) Processos Escolares Tecnólogo 40 vagas (Noturno) Ciências Biológicas Licenciatura 80 vagas (40 vagas Vespertino e 40 vagas Noturno) Matemática Licenciatura 80 vagas (40 vagas Matutino e 40 vagas Vespertino) CRUZEIRO DO SUL Física Licenciatura 40 vagas (Vespertino) XAPURI Agroindústria Tecnólogo 40 vagas (Noturno) Agroecologia Tecnólogo 40 vagas (Vespertino)

______________________________ ________