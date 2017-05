Homem é morto em loteamento de Rio Branco na manhã desta sexta (26)

Homem foi morto a tiros no Loteamento Praia do Amapá. Vítima ainda não foi identificada e morreu ainda no local do crime.

Desde a manhã de quinta-feira (25) que Rio Branco registra várias mortes com sinais de execuções. Quatro pessoas foram mortas em menos de 24 horas nos bairros Montanhês, Airton Sena, Conquista e Tancredo Neves. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa reforçou a equipe e está nas ruas em diligências para prender os responsáveis pelos crimes.

Ainda de acordo com o Ciosp, a vítima já estava morta quando a Polícia Militar chegou no local. A perícia foi acionada e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) compareceu no local para retirar o corpo. Fonte: G1

Mais um homicídio é registrado na capital acreana, Rio Branco. O crime ocorreu no Loteamento Praia do Amapá, Região do Segundo Distrito da cidade. Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros em uma das ruas do loteamento. O Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) confirmou o crime e disse que ninguém foi preso.