Grávida perde casa e enxoval de bebê após casa pegar fogo no interior do Acre

A dona de casa Raquel Penha da Silva, de 25 anos, teve a casa completamente destruída e perdeu tudo, após um incêndio atingir a residência da família na tarde desta quinta-feira (25). Grávida de sete meses, ela diz que ficou apenas com a roupa do corpo e que perdeu também o enxoval do filho que espera. O caso ocorreu na Rua Abraão Felício, bairro Maire Leite I, em Senador Guiomard no interior do Acre.