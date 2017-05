Dupla é baleada em frente de lava jato em Rio Branco

A polícia informou ainda que um dos rapazes foi baleado nos dois braços e o outro na perna direita. Os dois estavam conscientes e foram levados para o hospital.

Já no período da tarde, Diones Oliveira Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro nas costas quando andava de bicicleta na Rua Campo Novo, bairro Airton Sena. O 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (3ºBPM) informou que dois homens se aproximaram da vítima e atiraram. Ninguém foi preso.

No período da noite, o agricultor Laudimiro Pereira Barroso, de 39 anos, morreu no bairro Tancredo Neves. Segundo os familiares, Barroso saiu de casa para encontrar com um dos filhos. Ele morreu no local do crime e ninguém foi preso.