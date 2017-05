Detento é encontrado morto dentro de cela do Presídio no Quinari

Loading...

No final da tarde desta quinta-feira (25), agentes penitenciários que prestam serviço do Presidio de Senador Guiomard, distante de Rio Branco, a capital do Acre, cerca de 23 quilômetros encontraram o corpo do detento Fagner Duarte Castro dependurado em uma cela da Ala 21 daquela unidade de segurança.

Segundo informações na hora do banho de sol, todos os detentos da cela em que Fagner se encontrava saíram para o banho, mas ele teria permanecido dentro da cela.

Quando os agentes perceberam a falta dele encontraram na cela e enforcado com um pedaço de pano.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada, mas ao chegar no local o detento já estava morto.

NOTA OFICIAL

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da direção da Unidade Prisional do Quinari (UPQ), esclarece as circunstâncias da morte do reeducando Fagner Duarte de Castro. Ele, que desde 2015 cumpria por roubo, foi encontrado com lençóis amarrados em seu pescoço e na grade da cela. Durante o banho de sol, Fagner, que dividia cela com mais dois reeducandos, se recusou a sair da cela e em um espaço de tempo de 50 minutos, os agentes ao retornarem para realizar uma vistoria nas celas, encontraram Fagner de Castro, sem vida, pendurado por um lençol na ventilação da cela. A direção da UPQ, comunicou as autoridades policiais que, por sua vez, fizeram perícia criminal no local. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da direção da Unidade Prisional do Quinari (UPQ), esclarece as circunstâncias da morte do reeducando Fagner Duarte de Castro. Ele, que desde 2015 cumpria por roubo, foi encontrado com lençóis amarrados em seu pescoço e na grade da cela. Durante o banho de sol, Fagner, que dividia cela com mais dois reeducandos, se recusou a sair da cela e em um espaço de tempo de 50 minutos, os agentes ao retornarem para realizar uma vistoria nas celas, encontraram Fagner de Castro, sem vida, pendurado por um lençol na ventilação da cela. A direção da UPQ, comunicou as autoridades policiais que, por sua vez, fizeram perícia criminal no local.