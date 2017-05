Detento é achado morto dentro de cela em presídio de Senador Guiomard

Caso ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (25) no interior do Acre. Iapen informou que preso foi achado com lençóis amarrados no pescoço e na grade da cela.

Castro cumpria pena desde 2015 pelo crime de roubo. De acordo com o Iapen, durante o banho de sol, o preso, que dividia a cela com outros dois detentos, se recusou a deixar o local e após cerca de 50 minutos, os agentes penitenciários retornaram para fazer a vistoria nas celas e encontraram Castro já sem vida.

O preso foi achado pendurado com um lençol na ventilação da cela. O órgão informou que as autoridades policiais foram comunicadas e que a perícia criminal foi feita no local. Fonte: G1

O detento Fagner Duarte de Castro foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (25) dentro de uma cela da Unidade Prisional do Quinari (UPQ), no município de Senador Guiomard, interior do Acre. Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), o preso foi achado com lençóis amarrados no pescoço e na grade da cela.