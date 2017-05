Com baixa procura, campanha de vacinação contra gripe é prorrogada para junho

O Ministério da Saúde prorrogou para 9 de junho a campanha de vacinação contra a gripe. O prazo para tomar a vacina acabava nesta sexta-feira (26), mas, devido à baixa procura, o prazo foi estendido. No Acre, a campanha começou no dia 10 de abril, sete dias antes do lançamento oficial do Ministério da Saúde. No último dia 13, foi promovido o ‘Dia D’ da campanha, porém, o Acre não atingiu a meta.