Câmara de Rio Branco deve apresentar moção favorável a retomada do ensino religioso em escolas públicas

A audiência pública realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta sexta-feira (26), para discutir a exclusão do ensino religioso nas escolas públicas resultou em uma moção de apoio ao manifesto do Fórum Nacional Permanente de Educação Religiosa (Fonaper). O documento do Fonaper é favorável a retomada da disciplina e possui uma proposta pedagógica elaborada com educadores de várias religiões.