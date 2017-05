Ufac instala sindicância para apurar confusão entre professora e aluno, que acabou sendo detido por policial federal

Loading...

Agente da PF era marido da professora e levou o estudante até a delegacia após ele postar fotos da professora. Reitoria deve pedir posicionamento da Polícia Federal.

A professora, que se envolveu em uma discussão com o aluno Pedro Henrique, no campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Cruzeiro do Sul, deve ser ouvida pela reitoria da instituição após o marido dela ter detido o aluno e tê-lo levado à delegacia. O caso aconteceu na segunda-feira (22) e teve repercussão e protesto contra a atitude do policial federal.

Ao G1, a professora e o policial informaram que não iriam se posicionar e nem autorizaram a divulgação de seus nomes. No estacionamento da Ufac, o aluno teve uma discussão com a professora e, após isso, publicou foto e um texto em sua página no Facebook.

O reitor da Ufac, Minoru Kimpara, diz que caso será investigado conforme o estatuto da instituição. “Solicitei ao prefeito do campus que me passasse as informações. Ele informou que o aluno e a professora haviam formalizado, junto ao protocolo do campus, um processo. Conforme nosso regimento, antes de qualquer providência administrativa como punição, procuramos escutar os dois lados. Recebi os dois processos formalizados pelo aluno e professora e estou abrindo um processo de sindicância”, informou Kimpara.

O reitor destacou ainda que deve solicitar informações à Polícia Federal sobre a ação do agente. “A sindicância está aberta e, mediante o resultado, tomaremos as medidas previstas pelo estatuto e regimento interno da universidade”, enfatizou.

O aluno Pedro Henrique diz que está aguardando a apuração dos dados e espera ser notificado para ser ouvido pela reitoria. “Está correndo um processo aqui na Ufac, mas ainda não aconteceu nada. Eles vão fazer uma reunião com nós dois para ouvir os dois lados. Mas, ainda não tem nada marcado”, disse.

O G1 mais uma vez tentou conversar com o policial, marido da professora, que deteve o aluno dentro da sala durante a aula, mas ele não estava na delegacia. Através da assessoria de comunicação, a Polícia Federal informou que não vai se posicionar sobre o caso, porque a ação foi um ato individual do agente, que não estava a serviço no dia do ocorrido. Fonte: G1