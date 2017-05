Três homens armados tentam executar comerciante que escapa da morte, mas é ferido a tiro

Loading...

A ousadia de três homens no início da noite desta quinta-feira (25), ao tentar executar o comerciante Rodomilson Oliveira Santana, de 52 anos, proprietário da Distribuidora Santana, localizada na rua Senador Mário Maia, no bairro Montanhês, parte alta de Rio Branco, fez com que outros comerciantes fechassem mais cedo dos seus estabelecimentos e moradores se recolheram em suas casas.

De acordo com testemunhas os três homens caminhavam na rua quando seguiram em direção a Distribuidora e iniciaram um intenso tiroteio em direção do comerciante que foi atingido com um tiro no abdômen, e somente escapou da execução sumaria, porque o comercio é todo gradeado o que teria impedido a invasão dos criminosos e o refúgio da vítima e funcionários.

Segundo informações de pessoas próximas ao comerciante que pediram para não serem identificadas, essa seria a terceira vez que tentam contra a vida de Rodomilson.

A cerca de um mês um filho do comerciante teria matado um homem na saída de um bar localizado no trevo da Avenida Antônio da Rocha Viana, estrada das Placas e Estrada de Porto Acre.

Supostamente a tentativa de executar o comerciante pode ter sido motivada por esse crime que o filho é suspeito de ser o autor, ou ainda por conta de rivalidade entre facções, pois de acordo com informações o filho do comerciante supostamente integraria uma facção oposta à que comanda a região.

A vítima foi socorrida por uma equipe de suporte avançado do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 5º Batalhão estiveram no local do crime em busca de informações que possam auxiliar na identificação dos criminosos.