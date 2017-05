Suspeito de roubo quebra celular tentando evitar ser localizado, mas não deu certo

Loading...

Antônio Maiko Medeiros, de 24 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (24), no bairro Vitoria, região alta da cidade, acusado de participar de um roubo (assalto), a uma família residente no Conjunto Tropical.

De acordo com informações uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada via CIOSP, para atender uma ocorrência de roubo (assalto) em andamento.

Ao chegar ao endereço indicado, os criminosos já teriam fugido e segundo as vítimas seriam dois homens armados que invadiram a residência e sob ameaça de morte contra as vítimas roubaram dois aparelhos celulares e joias da família.

Ocorre que um dos aparelhos de uma geração possuía localizador rastreado via GPS, o que facilitou a localização de um dos acusados que já teria quebrado o aparelho na intenção de funcionar o GPS, mas foi em vão, pois a tecnologia” previa” essa possibilidade e Antônio Maiko que não acompanhou a tecnologia findou sendo vítima dela.

Segundo informações quando a guarnição chegou ao endereço indicado pelo GPS do aparelho celular, seria um terreno baldio com uma mata atrás de onde saiu Antônio Maiko.

Ele foi questionado pelos policiais o que estaria fazendo dentro da mata e se enrolou nas respostas.

Os militares entraram na mata onde encontraram o aparelho celular da vítima do roubo, e uma escopeta calibre 28.

O suspeito do roubo foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrante – DEFLA.